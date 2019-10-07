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AKINCI, SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINI BİLGİLENDİRECEK

AKINCI, SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINI BİLGİLENDİRECEK

Akıncı, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarını bilgilendirecek

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 10 Ekim Perşembe günü New York temasları hakkında Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarını bilgilendirecek.

Bilgilendirme toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

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