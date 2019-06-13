AKINCI, SPEHAR'I KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 11.30’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, saat 12.30 sıralarında ise Başbakan Ersin Tatar ve BM Temsilcisi Spehar’la görüşmeleri hakkında basına açıklama yapacak.

BRT/TAK