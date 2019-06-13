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AKINCI-TATAR GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

AKINCI-TATAR GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Akıncı-Tatar görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olağan rutin görüşmeleri çerçevesinde bu sabah saat 10:00’da Başbakan Ersin Tatar’ı kabul etti.

Hükümetin güven oyu almasının ardından, Cumhurbaşkanı ile Başbakan bugün ilk olağan rutin görüşmelerini yapıyorlar.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener de hazır bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar, iki haftada bir Perşembe günleri görüşecek.

BRTK/TAK

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