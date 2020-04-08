Akıncı, Tatar ve Özersay ile bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daveti ile yarın Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapılıyor.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bir araya gelerek, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan durumu ve bundan sonrası için öngörülen gelişmeleri değerlendirecek.

Toplantı yarın saat 11.00’de yapılacak.