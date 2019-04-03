AKINCI, TÖRE'YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Akıncı geçmiş olsun dileklerini iletti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kalp krizi geçirerek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde anjiyo olan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre’yi arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Zorlu Töre ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı, Töre’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.
Etiketler : Mustafa Akıncı, kalp krizi, Zorlu Töre
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