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AKINCI, TÖRE'YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

AKINCI, TÖRE'YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Akıncı geçmiş olsun dileklerini iletti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kalp krizi geçirerek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde anjiyo olan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre’yi arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zorlu Töre ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı, Töre’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

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