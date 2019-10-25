AKINCI: TÜRK HALKI BU NOKTAYA TÜRKİYE'NİN DE DESTEĞİYLE GELDİ

Kıbrıs sorunu,Maraş, bölgesel gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, kendi direniş gücüyle yıllarca ayakta duran Kıbrıs Türk halkının geldiği noktaya Türkiye’nin de desteği ve yardımıyla geldiğini ancak Kıbrıslı Türklerin yıllar içinde vermiş olduğu mücadeleyi görmezden gelmenin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

Rusya ile ABD arasındaki çekişmenin Kuzey Kıbrıs’ı ve Doğu Akdeniz’i nasıl etkilediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Akıncı,Soğuk Savaş bitmiş olsa da iki büyük gücün rekabetinin devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs’ta tarafların büyük güçlerin çıkarlarının ötesinde kendi yararlarını gözetmesi gereğinin altını çizen Akıncı,

“Öyle umarım ki Rum tarafı da artık daha gerçekçi davransın, Kıbrıslı Türklerin en az kendileri kadar bu topraklarda hak sahibi olduğunu ve denizlerde ki kaynaklarda da hak sahibi olduğu gerçeğini içselleştirsin ve önümüzdeki dönemde yeni bir barışçı denklem kurabilelim” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikasının etkilerinin sorulması üzerine Akıncı, “Doğu Akdeniz politikası hepimizin onayladığı ve savunduğu bir politikadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sözünü ettiği diplomatik çıkışa ilişkin umut taşıyıp taşımadığının sorulması üzerine “Şu an için Rum tarafı bunu maalesef kendi egemenlik alanı olarak görüyor. Ve bunu müzakerelerin dışında mütalaa etmeye devam ediyor. Bu son derece yanlıştır” dedi.

Başka bir soruya karşılık Maraş kararının hükümetin aldığı bir karar olduğunu belirten Akıncı, “Bunun uluslararası hukuk içinde ve BM ile çatışarak olmaması gerektiğinin altını çizdim ben ilk günden beri. Bunun da bu şekilde ve el birliği ile devam etmesi gerekir. Elbette bunun içinde hem hükümet hem muhalefet, cumhurbaşkanlığı ve Türkiye yetkilileri bir araya gelip bunlar ciddi ciddi konuşulması lazım. Aksi taktirde bizden çok Türkiye’nin başı ağrır bu konularda ve AİHM’de özellikle. Dikkatli olmakta fayda var” dedi.

Yeniden adaylık konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Akıncı, yeni yılla beraber her şeyin şekilleneceğini, adaylık konusundaki yanıtını da o zaman vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı AB Komisyonu yeni başkanı Ursulavon der Leyen’den beklentilerini ise “Rum tarafına yanlışlarını daha net bir dille söylemeleri gerekiyor” diyerek özetledi.