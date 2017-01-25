AKINCI VE ANASTASİADİS YARIN YENİDEN BİRARAYA GELECEK
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın yeniden bir araya gelecek.
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AKINCI VE ANASTASİADİS YARIN YENİDEN BİRARAYA GELECEK
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın yeniden bir araya gelecek.
Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada gerçekleşecek görüşme saat 11.00’de başlayacak.
Liderlerin yarınki görüşmesi, Cenevre’deki müzakereler ve Beşli Konferans sonrasındaki ilk görüşme olacak.
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