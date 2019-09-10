AKINCI VE ÇAVUŞOĞLU’NUN ORTAK AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme dün saat 10:10’da başladı. Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Meclisinde yer alan siyasi parti liderlerinin yuvarlak masa toplantısına geçti.



SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIYLA TOPLANTI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından, 11:45 sıralarında Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarının da katıldığı toplantı yapıldı.



Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ile birlikte gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.





AKINCI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sabırla, iyi niyetle, yapıcı bir ruhla; netlik içerecek, muğlaklık içermeyecek ve Kıbrıs Türk halkının, olası bir çözümdeki Kuzey Kıbrıs’taki kurucu devletin siyasi eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini tehlike altına atmayacak düzenlemelerin yapılacağı bir çerçeve istiyoruz, onun için uğraşıyoruz” dedi.

Akıncı, 5'li bir gayri resmi görüşme önerisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından zamanında ortaya konduğunu ve buna soğuk bakmadıklarını ifade ederek, BM’nin de soğuk bakacağını düşünmediğini, ancak bunun zamanlamasının BM Genel Sekreteri ile konuşulacağını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla yapılan yuvarlak masa toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.



AKINCI: “DOĞAL GAZLA İLGİLİ ÖNERİMİZ 2011’DEN BERİ MASADA”



İlk sözü alan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Çavuşoğlu ile ilk önce heyetlerle birlikte baş başa, sonra hükümet ve muhalefet partilerinin katılımıyla uzun sayılacak toplantılar yaptıklarını kaydetti.



Akıncı, Doğu Akdeniz'in gündemini işgal eden doğal gaz ve Kıbrıs konusunu enine boyuna tartıştıklarını ifade ederek, doğal gaz kaynaklarının doğu Akdeniz'de iş birliği, barış ve istikrara katkıda bulunabileceğini, bu doğrultuda barış köprüsü olsun dediklerini ve ortak komite önerisi yaptıklarını kaydetti.



Bu önerinin 2011 yılından beri masada olduğunu ve bugüne kadar çalışılarak daha ayrıntılı hale getirildiğini ancak Rum tarafının bunu kategorik olarak reddettiğini anlatan Akıncı, Rum tarafının bu önerilerine karşılık karşı öneri sunduğunu ancak bunun kabul edilmesi mümkün olmayan ve ortaklaşa yapılamayacak bir öneri

olduğunu kaydetti.



“SİYASİ EŞİTLİK, KARARLARA ETKİN KATILIM BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR”



'Bizim için son derece önemli, olmazsa olmaz siyasi eşitliktir, kararlara etkin katılımdır. Bu önemlidir ve geçmiş mutabakatların da parçasıdır' diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Şubat belgesi, geçmiş mutabakatlar ve Guterres belgesi üzerinde durduklarını, geçmiş mutabakatların dipnotlarıyla önemli olduğunu ve bütün olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.



Mustafa Akıncı, bu konuda BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeyi anımsatarak, şu an itibariyle gelinen noktada referanslar ile ilgili alınan bir mesafe olduğunu ancak bitmiş bir konu olmadığını belirtti. Akıncı, “Sabırla, iyi niyetle, yapıcı bir ruhla ama netlik içerecek, muğlaklık içermeyecek ve Kıbrıs Türk halkının, olası bir çözümdeki Kuzey Kıbrıs’taki kurucu devletin siyasi eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini tehlike altına atmayacak düzenlemelerin yapılacağı bir çerçeve istiyoruz, onun için uğraşıyoruz” diye konuştu.



Akıncı bu çerçevede görüşlerini karşılıklı olarak teati ettiklerini, siyasi partilerin de görüşlerini ilettiğini ifade ederek, bu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve heyetine teşekkür etti.





“Zihniyet değişikliği olduğuna ikna olmadık”





Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile siyasi eşitliği kabul etmediğini belirtti. Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununda neyin müzakere edileceğinin belirlenmesi için “5 artı BM” formatında gayrı resmi bir toplantı yapılmasını önerdi.



Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk tarafının Kıbrıs meselesinin çözümü için 50 yıl güçlü bir irade ortaya koyduğunu, Kıbrıs Rum tarafında ise bu iradenin gerçekte hiç olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, “Rum tarafı yönetim ve refahı, Türk tarafı ile siyasi eşitlik temelinde paylaşmak istemiyor” dedi.



Müzakerelerin yeniden başlaması için, belirlenmesi gereken referans şartlarının üzerinde çalışma yapmak üzere adaya gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarına da değinen Çavuşoğlu, “Ne yazık ki Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin kabulü yönünde Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olduğuna ikna olmadık” diye konuştu.



Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliği ve güvenliğini güvence altına alan hiçbir modelini dışlamadıklarını ancak “Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğin önceden kabul edilmesi” gerektiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, “müzakereler hele bir başlasın sonra bakarız” yaklaşımının 50 yıl denendiğini ve bir sonuç elde edilemediğini söyledi.



“BEŞLİ TOPLANTIDA NEYİ MÜZAKERE EDECEĞİMİZİ BELİRLEYELİM”



Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, iki devletli çözüm, gevşek federasyon, adem-i merkeziyetçi gibi farklı modellerden bahsettiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Anastasiadis farklı kişilere farklı şeyler söyleme konusunda mahirdir. O nedenle 5’li bir toplantıda bunlar netliğe kavuşsun dedik. Neyi müzakere edeceğimizi birlikte kararlaştırmamız lazım. Birleşmiş Milletler’in de olduğu ortamda, 5 artı BM formatında bir gayri resmi toplantı olsun ve neyi müzakere edeceğimizi burada belirleyelim” ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, bu yapıldıktan sonra da referans şartlarının netleştirilebileceği ve müzakerelere yeniden başlanabileceğini anlattı.



“DOĞAL KAYNAKLARLA İLGİLİ ÖNERİ HALEN MASADA”



Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını korumaktan vazgeçmeyeceklerini her vesileyle gösterdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Rum tarafı adanın doğal kaynaklarını da paylaşma niyetinde değil. Rum Yönetimi 2011 ve 2012’de yaptığı gibi Kıbrıs Türk tarafının 13 Temmuz tarihli hidrokarbon iş birliği önerisini tereddütsüz reddetmiştir. Bu öneri halen masadadır” diye konuştu.

Kıbrıs Rum tarafının söz konusu öneriyi kabul etmemesi halinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şirketinin (TPAO) Akdeniz’deki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini de belirten Çavuşoğlu, “Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nü adanın asli unsuru ve ortak sahibi olarak kabul ediyorsa öneriyi hemen dikkate alıp kabul etmesi gerekiyor” dedi.



“RUM ÖNERİSİ CİDDİYETTEN UZAK”



Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının doğal gazla ilgili önerisinin “ciddiyetten uzak olduğunu, gerçekçi ve kabul edilebilir hiçbir yanı bulunmadığını“ söyledi.