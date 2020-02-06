AKINCI, YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ciklos mevkiinde ormanlık alandaki yangın bölgesine giderek Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, İtfaiye ve Sivil Savunma yetkililerinden bilgi aldı.

Erken müdahale sayesinde rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma riski olan yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yetkililerden aldığım bilgiye göre soğutma çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Tüm ekipleri erken ve başarılı müdahalelerinden dolayı kutlarım. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyla ilgilli açıklaması şöyle:

“Bu gece, etkinliğimizin ardından Ciklos mevkiinde ormanlık alanda yangın olduğu bilgisini aldım. Hemen olay yerine vardığımızda kontrol altına alındığını ve soğutma faaliyetinin başladığını gözlemledim. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, İtfaiye ve Sivil Savunma yetkililerinden bilgi aldım. Erken müdahale sayesinde rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma riski olan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Tüm ekipleri erken ve başarılı müdahalelerinden dolayı kutlarım. Hepimize geçmiş olsun.”