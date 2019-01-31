AKINCI, YARIN APLIÇ KAPISINDA İNCELEMELERDE BULUNACAK
Akıncı, yarın Aplıç kapısında incelemede bulunacak
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Aplıç kapısını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunacak.
Aplıç kapısı ziyareti saat 15:30’da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 2 şubat Cumartesi sabahı ise Derinya kapısını ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 26 Ekim 2018’de ara bölgede Rum lider ile yaptığı görüşmede Aplıç ve Derinya kapılarının 12 Kasım’da açılması kararı alınmış, her iki kapıdan karşılıklı geçişler eş zamanlı olarak belirlenen tarihte başlamıştı.
CBbasın/BRT
Etiketler : Mustafa Akıncı, Aplıç kapısı, ziyaret
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