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AKINCI, YÖDAK BAŞKANI BÜKE'Yİ KABUL ETTİ

AKINCI, YÖDAK BAŞKANI BÜKE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK Başkanı Büke’yi kabul e

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkilileri ile görüşecek Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Büke, görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Ankara ziyareti öncesi gündem ve YÖDAK’ın son çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, görüş alışverişinde bulundu.

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