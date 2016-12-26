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AKINCI: "YOL KAZASI OLMAZSA YAZDA REFERANDUM"

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AKINCI: "YOL KAZASI OLMAZSA YAZDA REFERANDUM"
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek 8-10 başlığın sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına uğranmaması halinde 2017 yılı yazında referandumun gündeme gelebileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “YOL KAZASI OLMAZSA YAZ AYLARINDA REFERANDUM GÜNDEME GELEBİLİR”

Lefkoşa, 26 Aralık 16 (T.A.K.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek 8-10 başlığın sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına uğranmaması halinde 2017 yılı yazında referandumun gündeme gelebileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) organizasyonunda, “Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması” etkinliği bu akşam yapıldı.

KTGB lokalindeki etkinlikte, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre zirvesi öncesi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında basın mensuplarına ayrıntılı bilgi vererek, soruları yanıtladı.

Toplantıya, Müzakereci Özdil Nami ile Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantının başında yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek 8-10 başlığın sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına uğranmaması halinde, 2017 yılı yazında referandumun gündeme gelebileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde 100’ü aşkın konu bulunduğunu, 8-10 konunun ise en önemli konular olduğunu, zorluğun da bundan kaynaklandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre’de Cenevre zirvesinde gerekli olan halledilmesi zorunlu konuların ele alınacağını, toprak dahil, yönetim ve mülkiyete dayalı konuların sonuca bağlanması durumunda haritaların ortaya konacağını, ardından da garanti ve güvenlik konularına odaklanılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Her şey yolunda giderse ve yol kazasına uğramazsa yaz aylarında referandum gündeme gelebilir” dedi.

Cenevre zirvesine katlımla ilgili Güney Kıbrıs ve KKTC arasındaki açıklamalardaki farklılıklara değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 Aralık’ta varılan mutabakatın çok açık olduğunu, 9-10 ve 11 Ocak tarihleri arasında masada 2 tarafın olacağını, daha sonra garantör 3 ülkenin dahil olacağını yineledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı,  BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin zirveye katılarak masada bulunması yönünde bir karar olmadığını, buna gerek de olmadığını kaydetti.

Akıncı, Kıbrıs’ta yeni duruma imza atacak olanın bugünkü “Kıbrıs Cumhuriyeti” değil,  yeni oluşacak Birleşik Federal Kıbrıs olacağının altını çizdi.

“UZLAŞMA METNİ AÇIK”

1 Aralık’taki uzlaşma metnine yeniden değinen Akıncı, “Uzlaşma metni açık… Masada 2 taraf olacak. 12 Ocak’tan sonra da 3 garantör ülke olacak. Masanın etrafında başka biri de olmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı KTGB’ye davet için teşekkür ederek,  Mont Pelerin zirvesinde nelerin olup bittiğini basınla paylaştıklarını, bir şey saklamadıklarını, herkesin neler olup bittiğini bildiğini anlattı.

Cenevre öncesi müzakereciler ve liderler düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Akıncı, 4 Ocak’ta liderlerin bir araya geleceğini, gerekmesi hainde 7 Ocak’ta bir buluşmanın daha yapılabileceğini söyledi.

ÖZUSLU

KTGB Başkanı Sami Özuslu da, Cenevre zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı konuk ederek gelişmeler hakkında bilgi almanın ihtiyaç duydukları bir konu olduğunu belirtti.

Özuslu, davete katılımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.

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