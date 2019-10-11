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AKINCI, ZAHEER'İ KABUL ETTİ

AKINCI, ZAHEER'İ KABUL ETTİ

Akıncı Zaheer’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zaheer kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, Creditwest Bank’ın 25. kuruluş yıldönümü etkinliğine davet ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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