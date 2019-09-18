AKINCI,2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIYLA İLGİLİ MESAJ YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’yla ilgili mesaj yayımladı.

Akıncı mesajında günümüz dünyasının gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlere sahip bireylerden oluşan bir toplumun, öğrenci merkezli ve beceri kazandırmaya yönelik bir eğitim sistemiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

Her yıl okulların açılış dönemlerinin eğitimin sorunlarının da dile getirilmesine vesile olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, yıllardır yargıda olduğu gibi eğitimde de aynı sorunlar dile getirilmeye devam edildiğini, bazı sorunlar kronikleşmiş durumda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı okullardaki bazı en temel fiziki ve altyapı eksikliklerinin bir türlü giderilememesi nedeniyle eğitimde esas olan öğrencilere nitelikli ve yenilikçi eğitim-öğretim programlarının sağlayıp sağlayamadığı konusuna yoğunlaşılamadığını belirtti.

Ülkede okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinin tümünde okul ihtiyacının çok ciddi bir boyuta ulaştığını vurgulayan Akıncı“Merkezileştirme adı altında köy okullarının tek tek kapatılması sonucu aşırı kalabalık merkezi okullar ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, uygun olan köylerde ve ihtiyaç olan merkezlerde yeni kamusal okul açılması konusu süratle ele alınıp okul ihtiyacı giderilmelidir” dedi.

Okullara yeterli bütçe ayrılmamasının, okul yöneticileri ve okul aile birliklerini “bağış” toplamaya ittiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, okullara bir miktar bütçe ayrılarak, eğitimdeki tüm paydaşların bütçe yapma sürecine katılımını sağlayarak, okul merkezli bütçe anlayışının hayata geçirilmesinin ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bunlarla birlikte, kaliteli ve çağdaş “eğitim” veya “okul” kavramlarının fiziki bina ve altyapıdan ibaret olmadığının akıldan çıkmaması gerektiğini belirten “Günümüz dünyasının gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlere sahip bireylerden oluşan bir toplum, öğrenci merkezli ve beceri kazandırmaya yönelik bir eğitim sistemiyle mümkün olabilir” diyen Akıncı, farklı kültürlere saygılı, birlikte yaşama becerilerine sahip, eleştirel düşünebilen, sorgulayabilen ve analiz edebilen yurttaşları, bu değerleri hedefleyen eğitim sistemlerinin yetiştirebileceğini vurguladı.

Eğitim sistemini yeniden yapılandırmak üzere toplam beş Eğitim Şurası yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu şuralarda alınan kararların birçoğunun uygulanmadığına dikkat çekti, Şura Kararlarının tavsiye olarak kalıp rafa kaldırılmaması, uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

Akıncı mesajında yeni ders yılının verimli ve başarılı geçmesi dileğinde bulundu.