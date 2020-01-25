AKINCI'DAN ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda Elazığ merkezli depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı tüm Türkiye’ye başsağlığı ve sabırlar dilediği mesajında şöyle dedi: “Türkiye’de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelere ve şahsınızda tüm Türkiye’ye başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum.”