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  3. AKINCI'DAN FÜZE İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA...
AKINCI'DAN FÜZE İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA...

AKINCI'DAN FÜZE İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA...

Cumhurbaşkanı Akıncı olay yerinde!

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Mustafa Akıncı, askeri yetkililerden aldığı bilgileri açıkladı. Akıncı, patlama ve yangının KKTC kaynaklı olmadığını söyledi. “Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri” tanımlaması yapan Akıncı, bölgede yaptığı ilk açıklamada barışa vurgu yaptı. “Çok şükür insanımızın yaşadığı bölgeye düşmedi” diyen Akıncı, tam tespitlerin yapılmasının ardından ayrıntılı açıklamanın beklenmesini istedi. Bölgede, Rus/ ABD yapımı her türlü silahın olduğunu anlatan Akıncı, net tespit sonrası kamuoyunun aydınlatılacağını açıkladı.

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