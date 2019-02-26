AKINCI'DAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, 4 ay aradan sonra bugün bir araya geldi.

Liderlerin saat 10:30’da başlayan görüşmesi, yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüşme, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa ara bölgedeki ikametgahında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Akıncı, Anastasiadis ile desantralizasyon konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti . Cumhurbaşkanı Akıncı, desantralizasyon konusunda Anastasiadis’in ilkesel bazda ayrıntılı bir sunum yaparak görüşlerini aktardığını, derinlemesine bir değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Akıncı, bununla ilgili merkezde kalacak yetkiler konusunda siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımla ilgili tarafların görüşlerin aynen muhafaza ettiğini kaydetti.

İki taraf arasında elektrik şebekelerinin kalıcı bağlantısına yönelik bir pürüz kalmadığını açıklayan Akıncı, cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılır hale getirilmesi yönündeki adımlar konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mayınların temizlenmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını kaydetti. Akıncı, “her iki tarafta 9’ar adet mayın tarlasının temizlenmesi konusunda mutabakata vardık. Ayrıntıları askeri yetkililer yürütecek” dedi.

Liderler görüştü