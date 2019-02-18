Akne Problemleri Olanlar dikkat!

Akne, çok sık görülen bir cilt sorunudur. Bazen uzun sürmesi veya tekrarlaması nedeniyle çok can sıkıcı olabilir. Dermatolog Dr. Şale Yılmaz akne problemi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Genellikle 15-20 yaş aralığında görülen bu sorun, günümüzde değişen yaşam alışkanlıklarıyla beraber daha ileri yaşlarda da görünür hale gelmiştir.

Kadınlarda yanlış kullanımları, hormonal sorunlar önemli etkenlerdir. Ayrıca günümüz hayatındaki yoğun stresin ve kimyasaldan zengin ürün kullanımın artmasının da bu konuda önemli etken olabileceği düşünülmektedir.

“Akneyi çözmek için oluşum mekanizmalarını anlamak gerekir.”

Ciltteki yağ üretiminin fazlalığı, gözeneklerin tıkanması (siyah ve beyaz nokta oluşumları), bakterilerin çoğalması ve bölgede iltihaplanma sonucunda sivilceler oluşur. En sık yüzde görülür; bunun dışında sırt, göğüs ve omuzlar görülebildiği diğer bölgelerdir.

Genetik bazı yatkınlıklar olabilir, anne veya babanın şiddetli akne sorunu yaşamış olması çocuklarında da akne sorunu olabileceğini düşündürür. Bazı ilaçlar; vitaminler, tüberküloz, epilepsi ilaçları, steroidler akneye neden olabilir. Polikistik over gibi hormonal düzensizlikler de akneye neden olabilir. Bunların yanı sıra sigara içmek de akneyi kötüleştirir.

Akne sorunu bir dermatolog tarafından tedavi edilmelidir. Tedavisiz bırakılan veya tedaviye geç başlanılan ciltlerde izler ve lekeler oluşabilir.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Akne hastalarının beslenmesi önemlidir. Bazı gıdalar akneyi şiddetlendirebilir. Katkı maddesi olmayan doğal besinler tüketilmeli, pasta, börek ve karbonhidrattan zengin gıdalardan kaçınılmalıdır.

Kırmızı et yerine balık tercih edilmeli, yeterli düzeyde sebze ve meyve tüketilmelidir. Mercimek, fasulye, nohut gibi gıdalar tüketilmesinde sorun olmayan gıdalardır.

Kuruyemiş, çikolata gibi gıdaların fazla tüketilmesi de aknede artışa neden olabilir. Ayrıca bazı kaynaklar sütün de akne üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ileri sürmektedir.

Akne sorununda cilt tahriş edilmemeli, kurutulmamalı ve sivilceler sıkılmamalıdır. Uygulanacak tedavi kadar bakım, destek ve temizlik önemlidir. Aksi halde tedavi süreci bitikten sonra akneler tekrarlayacaktır.

Seçilecek makyaj ürünleri ve kremler ciltte gözenek tıkamayan, yağsız özellikte olmalıdır. Mineral makyaj ürünleri bu anlamda uygun olabilir. Makyajda kullanılan fırçalar kişiye özel olmalı sık sık temizlenmelidir.

Havlu, yastık kılıfı gibi yüze temas eden her şey temiz tutulmalı, sık değiştirilmelidir.

Cep telefonunun uzun süre cilde temas ederek kullanımı bölgede sivilce yoğunluğunu arttırabilir.

Günlük temizlikte yağlı akneli cilde uygun dermokozmetik ürünler kullanılmalıdır.

Tonik kullanımı yağlı cildin daha iyi temizlenmesini sağlar sonrasında seçilecek uygun nemlendirici cildi kurutmaktan koruyarak dengeleyecektir.

Güneş koruyucu ürünler yaz kış ayırt edilmeden kullanılmalıdır. Akneli ciltlerin güvenle kullanabileceği özel güneş koruyucular olduğu gibi Oil free ve komedon oluşturmayan uyarısı olan ürünlerde kullanılabilir.

Akne iz ve leke bırakabilen bir sorundur. Tedavi süreciniz bittikten sonra gerekli görülürse bunlara yönelik farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir.