AKP 11 İLÇEYİ DAHA KAYBETTİ!

Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında aylardır konuşulan, tekrarlanan İstanbul yerel seçimleri bugün gerçekleşti. Tek pusula, tek zarf şeklinde yapılan oylamada oylar, kısa sürede sayıldı ve kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu büyük bir farkla İstanbul seçimlerinin kazananı oldu. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine göre büyük yükseliş yaşadı ve birçok ilde oyunu ciddi şekilde artırdı.

31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’un 39 ilçesinin 16’sında Ekrem İmamoğlu, 23’ünde ise Binali Yıldırım sandıktan birinci çıkmıştı. Bu seçimde ise İstanbul’daki tablo da değişti. 23 Haziran’da İstanbul’un 39 ilçesinden 27’sinde Ekrem İmamoğlu, 12’sinde ise Binali Yıldırım galip geldi. Yani 31 Mart’ta 16-23 ‘yenilen’ İmamoğlu, bugünkü seçimde 27-12 öne geçti. İmamoğlu bugünkü seçimlerde; Şile, Fatih, Bayrampaşa, Çekmeköy, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Eyüp Sultan’ı AKP’nin elinden aldı.

23 HAZİRAN SEÇİMLERDE İLÇELERDE TABLO ŞÖYLE OLUŞTU:

BEŞİKTAŞ: EKREM İMAMOĞLU

KADIKÖY: EKREM İMAMOĞLU

BAKIRKÖY: EKREM İMAMOĞLU

ŞİŞLİ: EKREM İMAMOĞLU

ADALAR: EKREM İMAMOĞLU

MALTEPE: EKREM İMAMOĞLU

BEYLİKDÜZÜ: EKREM İMAMOĞLU

AVCILAR: EKREM İMAMOĞLU

SARIYER: EKREM İMAMOĞLU

SİLİVRİ: EKREM İMAMOĞLU

ATAŞEHİR: EKREM İMAMOĞLU

KÜÇÜKÇEKMECE: EKREM İMAMOĞLU

KARTAL: EKREM İMAMOĞLU

ESENYURT: EKREM İMAMOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE: EKREM İMAMOĞLU

ÇATALCA: EKREM İMAMOĞLU

ŞİLE: EKREM İMAMOĞLU

FATİH: EKREM İMAMOĞLU

BAYRAMPAŞA: EKREM İMAMOĞLU

ÇEKMEKÖY: EKREM İMAMOĞLU

BEYOĞLU: EKREM İMAMOĞLU

ZEYTİNBURNU: EKREM İMAMOĞLU

BAHÇELİEVLER: EKREM İMAMOĞLU

SANCAKTEPE: EKREM İMAMOĞLU

TUZLA: EKREM İMAMOĞLU

ÜSKÜDAR: EKREM İMAMOĞLU

EYÜP SULTAN: EKREM İMAMOĞLU

SULTANBEYLİ: BİNALİ YILDIRIM

ESENLER: BİNALİ YILDIRIM

ARNAVUTKÖY: BİNALİ YILDIRIM

BAĞCILAR: BİNALİ YILDIRIM

SULTANGAZİ: BİNALİ YILDIRIM

G.O.P: BİNALİ YILDIRIM

PENDİK: BİNALİ YILDIRIM

KAĞITHANE: BİNALİ YILDIRIM

ÜMRANİYE: BİNALİ YILDIRIM

BAŞAKŞEHİR: BİNALİ YILDIRIM

GÜNGÖREN: BİNALİ YILDIRIM

BEYKOZ: BİNALİ YILDIRIM

Açılan sandıklara göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54,21, Yıldırım’ın oy oranı yüzde 44,99 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 806 bin 415 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0,88’ini yani seçmenlerin 76 bin 569’unun oyunu aldı.

İmamoğlu’nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar’da oyunu artırdı. Yıldırım’ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ila 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile’de oy kaybetti.

Ekrem İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli’den aldı. Binali Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.81 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar’da ulaştı.

İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü’nde 31 Mart’ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79’a çıkardı. Yenilenen seçimde İstanbul’un 39 ilçesinden 28’inde İmamoğlu, 11’inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart’ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu’na geçti.





31 MART’TA NE OLMUŞTU?

31 MART’TA EKREM İMAMOĞLU’NUN ÖNDE BİTİRDİĞİ İLÇELER

BEŞİKTAŞ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….79.11 BİNALİ YILDIRIM:19.15

KADIKÖY: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….77.61 BİNALİ YILDIRIM:20.61

BAKIRKÖY: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….72.86 BİNALİ YILDIRIM:25.08

ŞİŞLİ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….66.25 BİNALİ YILDIRIM:29.30

ADALAR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….60.87 BİNALİ YILDIRIM:34.78

MALTEPE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….57.51 BİNALİ YILDIRIM:40.33

BEYLİKDÜZÜ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….57.50 BİNALİ YILDIRIM:40.84

AVCILAR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….55.67 BİNALİ YILDIRIM:42.69

SARIYER: EKREM İMAMOĞLU: ………….…………. 55.42 BİNALİ YILDIRIM:42.69

SİLİVRİ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….53.76 BİNALİ YILDIRIM:43.35

ATAŞEHİR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….54.42 BİNALİ YILDIRIM:43.51

KÜÇÜKÇEKMECE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….53.16 BİNALİ YILDIRIM:44.37

KARTAL: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….52.76 BİNALİ YILDIRIM:45.04

ESENYURT: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….52.66 BİNALİ YILDIRIM:45.51

BÜYÜKÇEKMECE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….52.37 BİNALİ YILDIRIM:46.14

ÇATALCA: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….51.67 BİNALİ YILDIRIM:46.69

31 MART’TA BİNALİ YILDIRIM’IN ÖNDE BİTİRDİĞİ İLÇELER

SULTANBEYLİ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….29.96 BİNALİ YILDIRIM:66.54

ESENLER: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….33.03 BİNALİ YILDIRIM:63.73

ARNAVUTKÖY: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….34.39 BİNALİ YILDIRIM:62.21

BAĞCILAR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….32.62 BİNALİ YILDIRIM:59.25

SULTANGAZİ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….38.27 BİNALİ YILDIRIM:58.85

G.O.P: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….40.59 BİNALİ YILDIRIM:55.99

ŞİLE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….41.22 BİNALİ YILDIRIM:56.64

PENDİK: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….41.42 BİNALİ YILDIRIM:55.85

KAĞITHANE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….42.55 BİNALİ YILDIRIM:54.25

ÜMRANİYE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….42.64 BİNALİ YILDIRIM:54.61

BAŞAKŞEHİR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….43.22 BİNALİ YILDIRIM:59.75

GÜNGÖREN: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….44.26 BİNALİ YILDIRIM:54.01

FATİH: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….43.64 BİNALİ YILDIRIM 53.22

BEYKOZ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….44.12 BİNALİ YILDIRIM 52.91

BAYRAMPAŞA: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….44.50 BİNALİ YILDIRIM 52.71

ÇEKMEKÖY: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….44.57 BİNALİ YILDIRIM 50.51

BEYOĞLU: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….46.02 BİNALİ YILDIRIM 50.99

ZEYTİNBURNU: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….46.13 BİNALİ YILDIRIM 51.23

BAHÇELİEVLER: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….46.87 BİNALİ YILDIRIM 50.48

SANCAKTEPE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….47.68 BİNALİ YILDIRIM 50.20

TUZLA: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….47.32 BİNALİ YILDIRIM 49.70

ÜSKÜDAR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….46.38 BİNALİ YILDIRIM 48.77

EYÜP SULTAN: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….48.41 BİNALİ YILDIRIM 48.95