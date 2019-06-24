AKP 11 İLÇEYİ DAHA KAYBETTİ!
İstanbul seçim sonuçları belli oldu...
Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında aylardır konuşulan, tekrarlanan İstanbul yerel seçimleri bugün gerçekleşti. Tek pusula, tek zarf şeklinde yapılan oylamada oylar, kısa sürede sayıldı ve kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu büyük bir farkla İstanbul seçimlerinin kazananı oldu. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine göre büyük yükseliş yaşadı ve birçok ilde oyunu ciddi şekilde artırdı.
31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’un 39 ilçesinin 16’sında Ekrem İmamoğlu, 23’ünde ise Binali Yıldırım sandıktan birinci çıkmıştı. Bu seçimde ise İstanbul’daki tablo da değişti. 23 Haziran’da İstanbul’un 39 ilçesinden 27’sinde Ekrem İmamoğlu, 12’sinde ise Binali Yıldırım galip geldi. Yani 31 Mart’ta 16-23 ‘yenilen’ İmamoğlu, bugünkü seçimde 27-12 öne geçti. İmamoğlu bugünkü seçimlerde; Şile, Fatih, Bayrampaşa, Çekmeköy, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Eyüp Sultan’ı AKP’nin elinden aldı.
23 HAZİRAN SEÇİMLERDE İLÇELERDE TABLO ŞÖYLE OLUŞTU:
BEŞİKTAŞ: EKREM İMAMOĞLU
KADIKÖY: EKREM İMAMOĞLU
BAKIRKÖY: EKREM İMAMOĞLU
ŞİŞLİ: EKREM İMAMOĞLU
ADALAR: EKREM İMAMOĞLU
MALTEPE: EKREM İMAMOĞLU
BEYLİKDÜZÜ: EKREM İMAMOĞLU
AVCILAR: EKREM İMAMOĞLU
SARIYER: EKREM İMAMOĞLU
SİLİVRİ: EKREM İMAMOĞLU
ATAŞEHİR: EKREM İMAMOĞLU
KÜÇÜKÇEKMECE: EKREM İMAMOĞLU
KARTAL: EKREM İMAMOĞLU
ESENYURT: EKREM İMAMOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE: EKREM İMAMOĞLU
ÇATALCA: EKREM İMAMOĞLU
ŞİLE: EKREM İMAMOĞLU
FATİH: EKREM İMAMOĞLU
BAYRAMPAŞA: EKREM İMAMOĞLU
ÇEKMEKÖY: EKREM İMAMOĞLU
BEYOĞLU: EKREM İMAMOĞLU
ZEYTİNBURNU: EKREM İMAMOĞLU
BAHÇELİEVLER: EKREM İMAMOĞLU
SANCAKTEPE: EKREM İMAMOĞLU
TUZLA: EKREM İMAMOĞLU
ÜSKÜDAR: EKREM İMAMOĞLU
EYÜP SULTAN: EKREM İMAMOĞLU
SULTANBEYLİ: BİNALİ YILDIRIM
ESENLER: BİNALİ YILDIRIM
ARNAVUTKÖY: BİNALİ YILDIRIM
BAĞCILAR: BİNALİ YILDIRIM
SULTANGAZİ: BİNALİ YILDIRIM
G.O.P: BİNALİ YILDIRIM
PENDİK: BİNALİ YILDIRIM
KAĞITHANE: BİNALİ YILDIRIM
ÜMRANİYE: BİNALİ YILDIRIM
BAŞAKŞEHİR: BİNALİ YILDIRIM
GÜNGÖREN: BİNALİ YILDIRIM
BEYKOZ: BİNALİ YILDIRIM
Açılan sandıklara göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54,21, Yıldırım’ın oy oranı yüzde 44,99 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 806 bin 415 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0,88’ini yani seçmenlerin 76 bin 569’unun oyunu aldı.
İmamoğlu’nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar’da oyunu artırdı. Yıldırım’ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ila 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile’de oy kaybetti.
Ekrem İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli’den aldı. Binali Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.81 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar’da ulaştı.
İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü’nde 31 Mart’ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79’a çıkardı. Yenilenen seçimde İstanbul’un 39 ilçesinden 28’inde İmamoğlu, 11’inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart’ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu’na geçti.
31 MART’TA NE OLMUŞTU?
31 MART’TA EKREM İMAMOĞLU’NUN ÖNDE BİTİRDİĞİ İLÇELER
BEŞİKTAŞ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….79.11 BİNALİ YILDIRIM:19.15
KADIKÖY: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….77.61 BİNALİ YILDIRIM:20.61
BAKIRKÖY: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….72.86 BİNALİ YILDIRIM:25.08
ŞİŞLİ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….66.25 BİNALİ YILDIRIM:29.30
ADALAR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….60.87 BİNALİ YILDIRIM:34.78
MALTEPE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….57.51 BİNALİ YILDIRIM:40.33
BEYLİKDÜZÜ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….57.50 BİNALİ YILDIRIM:40.84
AVCILAR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….55.67 BİNALİ YILDIRIM:42.69
SARIYER: EKREM İMAMOĞLU: ………….…………. 55.42 BİNALİ YILDIRIM:42.69
SİLİVRİ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….53.76 BİNALİ YILDIRIM:43.35
ATAŞEHİR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….54.42 BİNALİ YILDIRIM:43.51
KÜÇÜKÇEKMECE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….53.16 BİNALİ YILDIRIM:44.37
KARTAL: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….52.76 BİNALİ YILDIRIM:45.04
ESENYURT: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….52.66 BİNALİ YILDIRIM:45.51
BÜYÜKÇEKMECE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….52.37 BİNALİ YILDIRIM:46.14
ÇATALCA: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….51.67 BİNALİ YILDIRIM:46.69
31 MART’TA BİNALİ YILDIRIM’IN ÖNDE BİTİRDİĞİ İLÇELER
SULTANBEYLİ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….29.96 BİNALİ YILDIRIM:66.54
ESENLER: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….33.03 BİNALİ YILDIRIM:63.73
ARNAVUTKÖY: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….34.39 BİNALİ YILDIRIM:62.21
BAĞCILAR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….32.62 BİNALİ YILDIRIM:59.25
SULTANGAZİ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….38.27 BİNALİ YILDIRIM:58.85
G.O.P: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….40.59 BİNALİ YILDIRIM:55.99
ŞİLE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….41.22 BİNALİ YILDIRIM:56.64
PENDİK: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….41.42 BİNALİ YILDIRIM:55.85
KAĞITHANE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….42.55 BİNALİ YILDIRIM:54.25
ÜMRANİYE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….42.64 BİNALİ YILDIRIM:54.61
BAŞAKŞEHİR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….43.22 BİNALİ YILDIRIM:59.75
GÜNGÖREN: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….44.26 BİNALİ YILDIRIM:54.01
FATİH: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….43.64 BİNALİ YILDIRIM 53.22
BEYKOZ: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….44.12 BİNALİ YILDIRIM 52.91
BAYRAMPAŞA: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….44.50 BİNALİ YILDIRIM 52.71
ÇEKMEKÖY: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….44.57 BİNALİ YILDIRIM 50.51
BEYOĞLU: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….46.02 BİNALİ YILDIRIM 50.99
ZEYTİNBURNU: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….46.13 BİNALİ YILDIRIM 51.23
BAHÇELİEVLER: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….46.87 BİNALİ YILDIRIM 50.48
SANCAKTEPE: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….47.68 BİNALİ YILDIRIM 50.20
TUZLA: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….47.32 BİNALİ YILDIRIM 49.70
ÜSKÜDAR: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….46.38 BİNALİ YILDIRIM 48.77
EYÜP SULTAN: EKREM İMAMOĞLU: ………….………….48.41 BİNALİ YILDIRIM 48.95
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.