AKÜ HIRSIZLARI TUTUKLANDI!

Lefkoşa bölgesinde 12 araç üzerinden aküleri çalan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa bölgesinde bazı iş araçları üzerinden sökülerek çalınan akülerle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meslelerde zanlı olarak görülen A.T. (E-23) ve M.Ç.(E-22) tutuklanmıştır. Zanlıların ilk tespitlere göre toplam 12 araç üzerindeki aküleri sökerek çaldıkları ve başka şahıslara satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.

Yine 24-25 Kasım tarihleri arasında Güzelyurt’ta da bir iş aracı üzerinden çalınan iki adet akü ile ilgili olarak M.T. (E-38) ve S.K. (E-38) tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada çalınan aküleri bir iş yerine satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.