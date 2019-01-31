AKYAR KAPISINDA ARAÇTA UYUŞTURUCU
1 kişi tutuklandı
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AKYAR KAPISINDA BİR ARAÇTA UYUŞTURUCU
Gazimağusa Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir ticari araçta yolcu olarak bulunan A.T.’nin (K-36) tasarrufunda, 365 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. A.T tutuklandı.
Etiketler : Gazimağusa, Akyar Kara Giriş Kapısı, araç, uyuşturucu
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