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AKYAR KAPISINDA ARAÇTA UYUŞTURUCU

AKYAR KAPISINDA ARAÇTA UYUŞTURUCU

1 kişi tutuklandı

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AKYAR KAPISINDA BİR ARAÇTA UYUŞTURUCU
 

Gazimağusa Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir ticari araçta yolcu olarak bulunan A.T.’nin (K-36) tasarrufunda, 365 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. A.T tutuklandı.

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