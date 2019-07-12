ALABİLENE AŞK OLSUN!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa Perşembe Pazarı cep yakmaya devam ediyor. Mutfakların temel ihtiyaçlarının yanı sıra bazı sebze ve meyvelerin fiyatlarında düşüş olurken, bazı sebze ve meyve fiyatlarında az da olsa artış yaşandı, bazılarının fiyatlarında ise değişiklik olmadı. Kıbrıs mutfak kültüründe önemli bir yer tutan molehiya ise tezgahlarda yerini aldı. Molehiyanın bağı 15 TL’den satışa çıkarken, ayıklanmış taze molehiyanın kilosu ise 40 TL’den satışa sunuldu.

Salatalık zamlandı

Her mutfağın temel ihtiyacı arasında yer alan salatalığın fiyatı bu ay yükseldi. Geçen ay kilosu 1 TL ile 2.50 TL’den satılan salatalık, bu ay kilosu 2.50 TL ile 4 TL’den satışa sunuldu. Domates, patates ve soğanın fiyatı ise yine aynı kaldı. Bu ay domatesin kilosu 2 TL ile 3 TL, soğanın kilosu 5 TL, patatesin kilosu ise 3 TL ile 5 TL’den alıcı buldu.

Karpuz, kavun ve kiraz ucuzladı

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinin başında gelen karpuz ve kavun bu ay ucuzladı. Geçtiğimiz ay kilosu yaklaşık 6 TL’den satılan karpuz, bu ay pazarda tanesi 5 TL’den satılmak üzere tezgahta yerini aldı. Kavun ise geçtiğimiz ay 13 TL’den satılırken bu ay tanesi 5 TL’den satışa sunuldu. Geçtiğimiz ay kilosu 50 TL’yi bulan kiraz da ucuzlayarak 10 TL ile 25 TL arasından satıldı. Tezgahlara yeni düşen üzüm ise kilosu 10 TL’den satılmaya başlandı.

Sebze fiyatları

Molehiya (bağı) 15 TL

Molehiya 40 TL

Biber 3 TL

Salatalık 2.50 TL - 4 TL

Sarı fasulye 17 TL

Taze fasulye 15 TL

Domates 2 TL - 3 TL

Patlıcan 3 TL

Soğan 4 TL - 5 TL

Patates 3 TL - 5 TL

Böğrülce 10 TL - 20 TL

Meyve Fiyatları

Kiraz 10 TL - 25 TL

Kayısı 15 TL

Üzüm 10 TL

Şeftali 12 TL

Kavun (tanesi) 5 TL

Karpuz (tanesi) 5 TL