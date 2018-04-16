"ALACAĞIM VARDI YAPTIM!"

Lefkoşa’da eski çalıştığı iş yerini kundaklayan ve önceki gün polise teslim olan Fuat Demirok, mahkemede kendini savundu:

Devrim DEMİR

Lefkoşa Marmara bölgesinde faaliyette olan ‘Marmara kebap’ isimli iş yerinde kısa bir süre önce işten ayrılan ve önceki gün sabaha yakın iş yerini kundaklayarak bilgisayarı çalıp kayıplara karışan Fuat Demirok, polise giderek teslim oldu.

Demirok, polise verdiği ifadede sigortasız çalıştırıldığını ve alacağı olduğu için bu suçu işlediğini beyan etti.

Zanlı dün tutukluluk talebiyle, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, polisin soruşturmasının devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Yangın büyümeden söndürüldü

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Umut Kulle, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis memuru Umut Kulle, zanlı Fuat Demirok’un 14 Nisan tarihinde, saat 03.00 raddelerinde Ayşe Özkan’ın işlettiği “Marmara Kebap” isimli işyerine daha önceden çalışmış olduğu için yerini bildiği mutfak anahtarı ile giriş sağladığını belirtti.

Zanlının, iş yerinde bulunan bir adet dizüstü bilgisayar ve içerisinde hesapların olduğu üç adet ajandayı çaldığını kaydeden Kulle, zanlının akabinde beraberinde getirdiği yanıcı spreyi paspas üzerine sıkıp ateşe vermek suretiyle iş yerini kundakladığını belirtti.

Polis memuru Kulle, yangının büyümeden fark edilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü ancak çıkan yangın sonucu, 2 adet plastik masa, 1 adet plastik sandalye, reklam tabelası ve güneşlik tente yanarak zarar gördüğünü mahkemeye aktardı.

Demirok kamera görüntülerinde tespit edildi

Polis memuru Umut Kulle, inde zanlının kamera kayıtlarından tespit edildiği ve arandığı sırada polise gelerek tasarrufundaki dizüstü bilgisayar ile teslim olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Demirok: Alacağım vardı yaptım

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Demirok, olay günü aşırı alkollü olduğunu ve söz konusu işletmenin kendisini sigortasız olarak çalıştırdığını ve 4 bin TL alacağını vermediği gerekçesi ile alkolün de tesiri ile bu suçu işlediğini mahkemeye aktardı.

Havadis