ALACAK VERECEK MESELESİ DARPLA BİTTİ!

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

24.10.2019 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Haspolat’ta K.Ç.(E-44) aralarında alacak verecek meselesi bulunan Muhammad TOQEER’i aracı ile bahse konu yere getiren Mustafa ŞENPINAR’i ciddi şekilde darp ettikten sonra, olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan Muhammad TOQEER’i de yakalamak için itip yere düşürdüğü sırada burun kemiğinin kırmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A. (E-35) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.