ALAGADİ'DE ÇÜRÜMÜŞ İNEK CESEDİ

Haber sitemize ulaşan bir okurumuz "Alagadi 2" diye bilinen sahilde çürümüş inek cesedi bulunduğunu ve bunun çevre sağlığını tehdit ettiğini bildirerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Cesedin hangi sorumsuzlar tarafından tarafından ne amaçla sahile atıldığı bilinmiyor, ancak çürümüş cesedin çevre sağlığı için ciddi bir risk teşkil ettiği bir gerçek. Yetkilileri konuyla ivedilikle ilgilenmeye davet ediyoruz.