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Alagadide denizde kaybolan gençlerden birinden acı haber geldi

Alagadide denizde kaybolan gençlerden birinden acı haber geldi

Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

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Alagadi-3 mevkiinde dalgalara kapılan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız olarak  karaya çıkarılan  şahsın, 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir olduğu tespit edildi. Diğer şahısla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alagadi-3 mevkisinde denize giren iki genç dalgalara kapıldı. Saat 11.30 sıralarında gözlerden kaybolan gençlerin Sahil Güvenlik ekiplerince aranıp kurtarılması çalışmaları sürüyor.

 

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