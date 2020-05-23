Alagadide denizde kaybolan gençlerden birinden acı haber geldi
Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı
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Alagadi-3 mevkiinde dalgalara kapılan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız olarak karaya çıkarılan şahsın, 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir olduğu tespit edildi. Diğer şahısla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Alagadi-3 mevkisinde denize giren iki genç dalgalara kapıldı. Saat 11.30 sıralarında gözlerden kaybolan gençlerin Sahil Güvenlik ekiplerince aranıp kurtarılması çalışmaları sürüyor.
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