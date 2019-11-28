ALAGADİ'DE FECİ İŞ KAZASI!

Alagadi’de spiral makinesine takılı bulunan kesme taşı kırılarak bir işçinin boğazını kesti

Alagadi’de meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Olay dün saat 11.00 sıralarında Alagadi’de Natural Buy sitesinde meydana geldi. 28 yaşındaki işçi Muhamed Ali Rıza, spiral makinesi ile beton duvar kesimi yaptığı bir sırada spiral makinesi üzerinde takılı bulunan kesme taşı kırılarak boğazını kesti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı işçi, tedavi altına alındı.



