ALAMİNYO ŞEHİTLERİ ANILDI

Alaminyo Şehitleri dün akşam Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene katılan, ve babası ile amcası da Alaminyo şehitlerinden olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi’nde yer alan bir yazıda Alaminyo’da savaş suçu işlendiğinin ilk kez açıkça kabul edildiğini, bunun da bir ‘yüzleşme’ olduğunu söyledi.

Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, askeri yetkililer ve şehit aileleri katıldı.

Tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten şiir okundu, ardından Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler konuşmasını yaptı.

Karavezirler, 1974’te Larnaka’ya bağlı Geçitkale bölüğü Alaminyo takımında görev yapan 15 şehit ile 1967 yılında şehit olan 5 kişi saygı ve minnetle andıklarını ifade ederek, 20 Temmuz 1974’ten sonra adada kan akmadığını söyledi.

Rum tarafına da seslenen Karavezirler, “Gelin adamızı dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası yapalım” dedi.

Karaveziler daha sonra aralarında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın babası Hüseyin Özersay ve amcasının da olduğu şehitlerin isimlerini sayarak, andı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Aleminyo köylülerinin büyük bir direniş gösterdiklerini ancak köyün düşmesi sonucu 15 kişinin kurşuna dizilerek şehit edildiğini anımsattı.

Töre, şehitlerin asla unutulmamasını, KKTC devletinin de yaşatılmasını istedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, törene konuşma yapmak ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı olarak değil, bir şehit yakını olarak katıldığını söyleyerek, öncelikli söz söylemesi gerekenlerin şehit aileleri olduğunu, ancak tören sisteminde bunun gözardı edildiğini kaydetti.

Özersay, Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı yapılırken kendisinin çocuk olduğunu anlatarak, “Kalıplar kurulurken de burdaydım. Bu geçen sürede kayıp şehitler bulundu ve 2007’de onları Kuzey Kıbrıs’a hak ettikleri gibi defnedebildik” dedi.

Birkaç şehidin isminin fazladan zikredildiğini dile getiren Özersay, bu konuda bir düzeltme yapmak istediğini söyledi ve “Bütün şehitler bizim için birdir, eşittir, hiçbir fark yoktur” dedi.

Özersay, bu konuda güzel ve önemli bir gelişme olduğunu da ifade ederek, önceki gün Rum tarafında yayımlanan bir gazetede Aleminyo’da katledilen şehitlerle ilgili bir yazının yer aldığını belirtti.

Kendisinin 15 yıl önce burada bir konuşma yaptığını anımsatan Özersay, Alaminyo’da bir savaş suçu işlendiğini, bunun sıradan bir çatışmayla ölüm değil, savaş ve insanlık suçuyla ölüm olduğunu söylediğini kaydetti.

Önceki gün Politis Gazetesi’nde yer alan bu yazıda da bir savaş suçu işlendiğinin ilk kez açıkça kabul edildiğini belirten Özersay, bunun bir yüzleşme olduğunu ifade etti.

Özersay, “Bu çok küçük bir başlangıçtır. Ama geçmişte olup bitenden nefret üretmek değil, doğruları herkesin görmesini sağlayacak dersler çıkarmaktır. Geçen süre zarfında en azından Kıbrıs Türkü olarak önemli ölçüde bunu yapmayı başardık diye düşünüyorum. Kıbrıs Rum tarafı da bu yüzleşme sürecinde evet biz bunu yaptık ve yanlıştı demeye başlarsa o zaman geleceğe daha güvenle bakabiliriz” dedi.

Şehitlerin birliktelik ruhundan ve birbilerine yaslanarak, omuz omuza verdikleri mücadeleden de ders çıkarmak gerektiğini dile getiren Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının uzun zamandır omuz omuza mücadele etmeyi unuttuğunu söyledi.

Özersay, “Önümüze bakararak, toplumun sorunluluklarını bilerek, omuz omuza mücadele edersek, zaten şehitlerin çocukları, torunları ve hatta torun çocukları da yetişmiştirler ve Kıbrıs Tür halkının haklarını her platformda savunacak noktaya gelmiştirler. Geleceğimiz umutla dolu ve parlaktır” dedi.

