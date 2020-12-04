Alayköy dün en çok yağış alan bölge oldu
Alayköy dün en çok yağış alan bölge oldu
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Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında en çok yağışın Alayköy’e düştüğünü bildirdi.
Daire’den yapılan açıklamaya göre bu sürede Alayköy’e metrekareye 38 kg yağış düşerken, Alsancak’a 34 kg, Yeşilırmak’a 22 kg, Gazimağusa’ya 18 kg, Kalkanlı’ya 16 kg, Kantara’ya 14 kg, Mallıdağ’a 11 kg yağış düştü.
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