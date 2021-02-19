Alayköy’de yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14:30 sıralarında, Alayköy Sanayii Bölgesi’nde faaliyet gösteren ‘Mek Car’ isimli oto kaporta atölyesinde, boya fırınının davlumbaz motorunu besleyen elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde; elektrik kablosu ile davlumbaza ait dört adet filtre yanarak zarar gördü. Yangın iş yeri çalışanları ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmetedir.