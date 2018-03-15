ALAYKÖY’DEKİLERE VERİLDİ, BİZE NEDEN VERİLMİYOR?

LTB tarafından ‘işletme izinleri’ olmadığı gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinden olan ve pilot dava seçilen King Night Club’ın ara emri başvurusu dün görüşülmeye başlandı. King Night Club’ın işletmecisi Ali Kalyon davada isyan etti

Emine UYSAL

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde bulunan ve 22 Şubat’ta işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinin ‘ara emri’ talebi dün Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) görüşülmeye başlandı.

Başvurular arasında pilot dava olarak seçilen King Night Club’ın işletmecisi Ali Kalyon, “Alayköy’deki tüm gece kulüplerine izin verildi. Bize neden verilmiyor? Bu haksızlık değil mi” diyerek isyan etti.

YİM Heyet Başkanı Gülden Çiftçioğlu, üye Tanju Öncül ve üye Beril Çağdal’ın huzurunda görüşülen davada, Lefkoşa Türk Belediyesi adına Hüseyin Malyalı ile Tülin Sabri, King Night Club adına avukat Deniz Kızılokgil ve gece kulübü işletmecisi Ali Kalyon hazır bulundu.

Avukat Deniz Kızılokgil, gece kulübü işletmecisi Ali Kalyon’u tanık olarak dinletti.

“Bakanlar Kurulu kararıyla yerleşim yeri dışına çıktık”

King Night Club’ın işletmecisi Ali Kalyon, gece kulübünün 1993 yılına kadar Din Sitesi yanında faaliyet gösterdiğini ve 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yerleşim yeri dışına çıktıklarını anlattı.

Kalyon, 25 yıl önce bugün gece kulübünün bulunduğu araziyi satın aldığını ve bu araziye 2 milyon sterlin harcadığına vurgu yaptı.

Kalyon, “Bu arsa üzerine iki büyük eğlence merkezi yaptık. İki ayrı havuz yaptık. Yolu dahi yoktu. 2 milyon sterlin harcadık. 300-400 bin sterlin sadece bina için harcandı. 2017 yılına kadar belediyeden gerekli izinleri aldık” dedi.

Kalyon, ön izin belgelerini mahkemeye emare olarak sundu.

Avukat Hüseyin Malyalı, belgelerin içeriğinden ötürü istintak hakkı olduğundan mahkemeye sunulmasına itiraz etti. Avukat Deniz Kızılokgil, daha önce izin aldıklarını göstermek için emare sunduklarını belirtti.

Başkan Gülden Çiftçioğlu, belgeyi emare olarak kabul etti.

“LTB izin başvurumu almadı”

Ali Kalyon, 2018 yılı içinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne izin almak için başvurduğunu ancak, memurların ‘Başkanın emridir’ diyerek başvurusunu almadığını ileri sürdü.

Kalyon, 2018 yılına ait sigara ve tütün lisansı ile özel ruhsat belgelerinin yanı sıra Maliye Bakanlığı’na yaptığı işyeri izin harcı makbuzunu emare olarak sundu.

Kalyon, LTB’nin kendisine işyeri izinlerini uzatmayacağına dair gönderdiği ihbarnameleri mahkemeye sundu.

“Kadınların köle gibi çalıştırıldığı iddiasını kabul etmiyorum”

Ali Kalyon, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, bizimle görüşmedi. Fuhuş ve insan kaçakçılığından sabıkam yok. Kadınların köle gibi çalıştırıldığı iddiasını kabul etmiyorum. Bu davada haklıyım. Kazancım durdu. Aileme bakamıyorum. Bu işyerinde 90-100 kişi kazanç sağlıyor. İşyerimin mühürlenmesi nedeniyle bu insanların tümünün kazancı durdu. Belediye bir anda mühürledi. Belediye değil ama biz zarar ederiz” dedi.

Ali kalyon, mahkemede İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri ile görüştüğünü ve mahkemenin devam etmesinden ötürü kendisine izin verilmesinin mümkün olmadığını söylediğini ileri sürdü.

Kalyon, “Bakan Ayşegül Baybars ile görüştüm. Alayköy’deki tüm gece kulüplerine izin verildiğini söyledi. Bize ‘Mahkemede davanız var’ deniyor. Bize neden verilmiyor?” dedi.

Kalyon, karşı tarafın kendilerine karşı mahkemeye temiz ellerle gelmedikleri iddiası üzerine ise, “Ellerimiz kirli mi?” diye karşılık verdi.

Kalyon, LTB’nin avukatı Hüseyin Malyalı’nın sorularını yanıtları. Başkan Gülden Çiftçioğlu, davayı ileri bir tarihe erteledi.

Süreç nasıl gelişmişti?

22 Şubat’ta Lefkoşa sınırlarında bulunan ve Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren “Crazy, King, Freedom ve Fly” isimli gece kulüpleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından, işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulmuştu. Yedi gün sonra da söz konusu işletmelerin içerisindeki yatı yerlerinin de mühürleneceği belirtilmişti.

Taraflar, mahkemenin ara emri duruşmasına kadar, konsomatrislerin mağdur olmaması için belediyenin yatı evlerini kapatmayacağı, gece kulüplerinin de konsomatrisleri çalıştırmayacağına yönelik karşılıklı taahhütler alınmıştı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ‘seks işçiliğinin’ yasal tanımı yapılana, çalıştırılan ya da çalışmak zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınıncaya ya da yargının bu kararı kaldırmasına yönelik emir olmadan bahsi geçen yerlerin kapalı kalacağını ve işletme izinlerinin yenilenmeyeceğini vurgulamıştı.

YİM’in gündeminde Crazy Girl Night Club, King Night Club ve Fredoom isimli gece kulüplerinin ‘ara emri’ başvuru davaları da var.

YİM, benzer davalar olduğuna işaret ederek konuyla ilgili King Night Club’ın davasını pilot dava olarak seçmişti.

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