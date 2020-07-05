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  3. Alçıpanın kırılması sonucu 2.60 metre yükseklikten düştü!
Alçıpanın kırılması sonucu 2.60 metre yükseklikten düştü!

Alçıpanın kırılması sonucu 2.60 metre yükseklikten düştü!

Gönyeli’de 47 yaşındaki...

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Gönyeli’de 47 yaşındaki Arslan Yağlı, 2.60 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Yağlı dün gece saat 21.30 sıralarında çalıştığı işyerinin üst tarafında, alçıpan ile ayrılmış sende bölümünde bulunduğu sırada alçıpanın kırılması sonucu düştü.

Yağlı, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.

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