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Aldatılan bir kadına...

Aldatılan bir kadına...

Bu da oldu!

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Bu da oldu! Seren Serengil sosyal medyayı karıştırdı

Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan Seren Serengil, son paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Instagram'da 'Story' bölümünde yaptığı paylaşımla takipçilerine çekiliş müjdesi veren Seren Serengil'in 'hediye'si çok konuşulacak cinsten.

"Aldatılmış olmalı"

Serengil, paylaşımında Takipçileri arasından eşinden aldatılarak ayrılmış olan 1 kişiye dudak, burun ve çene dolgusu hediye edeceğini duyurdu.

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