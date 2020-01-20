Aldatılan kadının intikamı acı oldu!

Ukrayna'nın Dinyeper Nehri kıyısındaki Zaporijya şehrinde aldatılan bir kadın, eşinden emsalsiz bir intikam aldı.

40’lı yaşlarında olduğu ifade edilen adam, sabah acıyla uyandı ve penisinde cinsel ilişkiye girmesini engelleyecek türden metal bir mekanizma takılı olduğu fark etti.

Cinsel organı şişen ve moraran Ukraynalı, metal mekanizmayı önce kendi kendine çıkarmaya çalıştı, başaramayınca da sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Doktorlar da işin içinden çıkamayınca bu konularda uzman bir ekibe haber verildi.

‘Kobra’ olarak anılan kurtarma ekipleri, metal mekanizmayı testereyle keserek çıkardı. Operasyon titizlikle yapıldı; zira metali keserken etrafa kıvılcımlar yayılıyordu.

Doktorlar, hastanede tedavi edilen adamın iyileşeceğini ve cinsel organının işlevini geri kazacağını söyledi.

Ukrayna medyasında çıkan haberlerde, adamın, aldatıldığını öğrenen karısı tarafından cezalandırıldığı ifade edildi.