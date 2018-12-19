Aldatıldığımı telesekreterden öğrendim!

Oyuncu Nilgün Belgün, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Ünlü oyuncu yıllar önce nasıl aldatıldığını böyle anlattı:

"Turnedeydim, ama bir şey hissediyordum. Biz bir gruptuk ve grup içerisinde tatsız bir şeydi.Grubumuzdaki kadında evliydi ve ben halinden tavrından bir şeyler hissediyordum ama konduramıyordum. Benim eşim müzisyendi, kadın hep tek düğmesini aça aça şarkı isterdi.

Eşim hatalı ben ondan sorumluyum ama kadınlarda baya girgin. O günde Galatasaray gecesi vardı eşimde 'Eve gelip hazırlan sonra buraya gel' dedi. Eve geldiğimde telesekreterin ışığı yanıp sönüyordu. Ben de çok iyi niyetliyim. Telesekretere bastım kadının sesini duydum. Bunlar konuşurken telesekreter açılmış ve bütün konuşmaları almış. Kadında 'Telesekreter açılmış Nilgün duyacak' diyor. Benim zavallı da (eski eşi) 'Merak etme ben silmesini biliyorum' diyor ama silememiş. Ben olduğu gibi olayı ve evliliği sildim."