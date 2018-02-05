Aldatmanın faydası var!

Şarkıcı Rafet El Roman, önceki akşam kızlarıyla birlikte Maçka'da objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde "İhanet iyi bir şeydir" açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirten şarkıcı, “Söylediklerim çok yanlış anlaşıldı. İnsanın iyi olabilmesi için bazen kötü şeyler yaşamasından yanayım. Aldatmanın da aldatılmanın da faydası var. Her şeyden ders çıkarmak gerekiyor. Bırakın insanlar aşk acısı çeksin, onlara hemen derman olmaya çalışmayalım" diyerek, sözlerine açıklık getirdi.