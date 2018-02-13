ALDIĞI UYUŞTURUCUYU 2'YE AYIRIP...

Mağusa’da 27 gram 610 miligram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi alarak tasarrufunda bulunduran sanık Dilek Şimşek hakkındaki karar dün açıklandı...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2017 yılı Ocak ayı içerisinde Osman Özbayır’dan uyuşturucu alarak 27 gram 610 miligramını tasarruf eden sanık Dilek Şimşek hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Şimşek 15 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Aldığı uyuşturucuları 2’ye ayırıp bir kısmını satmıştı...

Osman Özbayır isimli kişi 10 Ocak 2017 tarihinde sanık Dilek Şimşek’in evine giderek bir poşet içerisinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde vermiş ve satmasını istemişti. Sanık Şimşek, Osman Özbayır’dan aldığı uyuşturucu maddeleri 25’er gram olarak ikiye bölmüş ve bir kısmını Harikalar bölgesinde bir yere saklamış, geriye kalan kısmını ise Osman Özbayır’ın istediği kişilere vererek temin ettiği paraları Osman Özbayır’a vermişti. Sanık Şimşek’in tasarrufunda uyuşturucu olduğunu öğrenen narkotik ekipleri sanığın evine düzenlediği baskında 27 gram 610 miligram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirmişti.

Ticari amaçlı tasarrufunda bulundurdu...

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanık Dilek Şimşek’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu davaların yasada 18 yıla kadar hapis cezası gerektirdiğini anımsatan Beyoğlu, uyuşturucu suçlarının artış gösteren ve kamu sağlığını tehdit eden, toplumun huzurunu bozan suçlar olduğunu söyledi. Beyoğlu, sanığın konu maddeleri Osman Özbayır’dan alarak sattığını ve temin ettiği paraları Osman Özbayır’a verdiğini söyleyerek, sanığın konu maddeleri kişisel kullanımı için değil ticari amaçlı tasarrufunda bulundurduğunu açıkladı. Konu uyuşturucu maddeleri başkalarına verip elden ele dolaşmasına neden olan sanığa kamu menfaatini ön planda tutarak takdir edilecek en uygun ve adil cezanın hapis cezası olduğu kanaatine vardıklarını belirten Beyoğlu, sanığı 15 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Yenidüzen