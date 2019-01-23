Alen Halilovic kiralık geliyor!
Alen Halilovic kiralık geliyor!
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Milan'ın Hırvat futbolcusu Alen Halilovic, bir kez daha Beşiktaş'ın gündemine girdi.
İtalyan basını Milan formasıyla Serie A'da hiç şans bulamayan ve toplam 3 resmi maçta sahaya çıkabilen 22 yaşındaki Hırvat futbolcunun sezon sununa kadar Beşiktaş'a kiralanacağını iddia etti.
On numara pozisyonunda oynayan genç futbolcunun piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
Etiketler : Alen Halilovic, Beşiktaş
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