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  3. Alen Halilovic kiralık geliyor!
Alen Halilovic kiralık geliyor!

Alen Halilovic kiralık geliyor!

Alen Halilovic kiralık geliyor!

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Milan'ın Hırvat futbolcusu Alen Halilovic, bir kez daha Beşiktaş'ın gündemine girdi.

İtalyan basını Milan formasıyla Serie A'da hiç şans bulamayan ve toplam 3 resmi maçta sahaya çıkabilen 22 yaşındaki Hırvat futbolcunun sezon sununa kadar Beşiktaş'a kiralanacağını iddia etti. 

On numara pozisyonunda oynayan genç futbolcunun piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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