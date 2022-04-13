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  3. ALES-1 Sınavı için PCR/Antijen test sonucu ibraz edilecek
ALES-1 Sınavı için PCR/Antijen test sonucu ibraz edilecek

ALES-1 Sınavı için PCR/Antijen test sonucu ibraz edilecek

ALES-1 Sınavı için PCR/Antijen test sonucu ibraz edilecek

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Milli Eğitim Bakanlığı, pazar günü yapılacak 2022-ALES-1 sınavına girecek veya sınavda görev alacak kişilerin, PCR/Antijen testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulunun önerisi ve Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, aşılı olunması halinde son 7 gün, aşısız olunması halinde ise son 48 saat içinde yapılmış PCR/Antijen test sonuçları ibraz edilmesi gerekiyor.

BRTK

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