ALES-1 Sınavı için PCR/Antijen test sonucu ibraz edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, pazar günü yapılacak 2022-ALES-1 sınavına girecek veya sınavda görev alacak kişilerin, PCR/Antijen testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulunun önerisi ve Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, aşılı olunması halinde son 7 gün, aşısız olunması halinde ise son 48 saat içinde yapılmış PCR/Antijen test sonuçları ibraz edilmesi gerekiyor.

BRTK