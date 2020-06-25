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Alev alan araç korkuttu

Alev alan araç korkuttu

Seyir halindeyken yanan arabada hasar büyük

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınam bilgiye göre bu akşam saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde Zafer Jumayev yönetimindeki FT 728 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada aracin elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre neticesinde aracın makine bölümümün plâstik aksamları, makine kapağı, sağ far ve tampon kısmı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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