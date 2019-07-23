ALEV ALEV YANDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Eski Mağusa-Lefkoşa Anayolu’nda dün meydana gelen araç yangınında, iki kişi hafif şekilde yaralandı

Eski Mağusa-Lefkoşa Anayolu’nda, dün araç yangını meydana geldi. Benzin kaçağı yüzünden meydana geldiği tespit edilen araç yangınında, araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yanarak yaralandı. Basın Subaylığından elde edilen bilgiye göre, dün saat 13:45 sularında, eski Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde, Nurettin Karadeniz yönetiminde seyir halinde bulunan LU 439 plakalı salon araçta benzin kaçağından dolayı yangın meydana geldi. Meydana gelen yangın sonucu, aracın makine bölümü, elektrik ve plastik aksamları ile kaportası hasar gördü.

Vatandaşlar yardıma koştu

Yangın yoldan geçmekte olan duyarlı vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazı ile yapılan müdahale ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araç yangını ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor.