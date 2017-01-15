ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ !
Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarparak durabildi
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Ahmet İKİDERELİ
Başkent Lefkoşa’da dün sabahın ilk ışıklarında meydana gelen kazada, şans eseri herhangi bir can kayıbı ve yaralanma yaşanmazken kaza yapan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alkolden kontrolü kaybetti
Kaza, Yaşar Kızıltan’ın 77 promil alkol tesiri altında yönetimindeki EU 754 plakalı araçla Bedrettin Demirel Caddesi’nde seyrettiği sırada, aracın hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan Nestle Gıda LTD’ye ait duvarına çarpması sonucu meydana geldi.
İtfaiye kısa sürede müdahale etti
Çarpmanın etkisiyle alev alan araç itfaiytenin kısa sürede olay yerine ulaşması sonucu söndürüldü. Kaza sonucu herhangi bir can kayıbı ve yaralanma yaşanmazken, Kızıltan’ın aracı kullanılamaz hale geldi.
Yeni Bakış
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Etiketler : Yaşar Kızıltan, EU 754, Bedrettin Demirel Caddesi, Nestle Gıda LTD
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