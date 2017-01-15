ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ !

Ahmet İKİDERELİ

Başkent Lefkoşa’da dün sabahın ilk ışıklarında meydana gelen kazada, şans eseri herhangi bir can kayıbı ve yaralanma yaşanmazken kaza yapan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alkolden kontrolü kaybetti

Kaza, Yaşar Kızıltan’ın 77 promil alkol tesiri altında yönetimindeki EU 754 plakalı araçla Bedrettin Demirel Caddesi’nde seyrettiği sırada, aracın hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan Nestle Gıda LTD’ye ait duvarına çarpması sonucu meydana geldi.

İtfaiye kısa sürede müdahale etti

Çarpmanın etkisiyle alev alan araç itfaiytenin kısa sürede olay yerine ulaşması sonucu söndürüldü. Kaza sonucu herhangi bir can kayıbı ve yaralanma yaşanmazken, Kızıltan’ın aracı kullanılamaz hale geldi.