Alevkayası’nda yangın!

Polis Basın Subaylığı”ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 16:00 raddelerinde Alevkayası’nın güney kısmında çıkan yangın sonucu yaklaşık 25 dönüm maki bitki örtüsü ve kuru otlar ile çam ağaçları, zeytin ağaçları ve harup ağaçları yanmıştır.

Yangına itfaiye ekipleri, orman dairesi ekipleri ve askeri personel ile müdahale edilmektedir.

Yangın yer yer devam etmekte olup Alevkayasına sirayeti önlemek maksadı

İle geniş çaplı güvenlik önlemi alınmıştır.

BRT