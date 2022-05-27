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  3. Alevlerin etkili olduğu yerlerdeki bazı evler tahliye ediliyor
Alevlerin etkili olduğu yerlerdeki bazı evler tahliye ediliyor

Alevlerin etkili olduğu yerlerdeki bazı evler tahliye ediliyor

Alevlerin etkili olduğu yerlerdeki bazı evler tahliye ediliyor

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Girne Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, alevlerin etkili olduğu yerlerdeki bazı evler tahliye ediliyor. Bazı evlerin de yangından zarar gördüğü bildirildi.

Sözkonusu evlerde yaşayanlardan yaralanan ya da duman kaynaklı sağlık sorunu yaşayan olmadığını ifade edildi.

BRT

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