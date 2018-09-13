Aleyna, ceketten rahatsız!

Şarkıcı Aleyna Tilki sahnede tercih ettiği kostüm üzerinden esprili bir paylaşımda bulundu.

Henüz reşit olmadığı halde içkili yerlerde sahneye çıktığından dolayı bir anda Türkiye’nin gündemine oturan ve o zamandan bu yana da gerek açıklamalarıyla ve gerekse şarkılarıyla magazin gündemiden düşmeyen Aleyna Tilki, şimdilerde Dipsiz Kuyum adlı şarkısıyla gündemde…

Arabesk müziğin babalarına gönderme yaptığı şarkısıyla müzik listelerini sallayan Aleyna Tilki, hesabından yaptığı gündelik paylaşımlarıyla gülümsetiyor. Hesabını kimi zaman hayranlarını sahtekarlar konusunda uyarmak için kullanan Tilki, kimi zaman da konser sırasında giydiği bir kıyafet üzerinden yaptığı paylaşımla haber oluyor.