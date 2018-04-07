Aleyna Tilki 18 Olur Olmaz...
Aleyna Tilki 18 Olur Olmaz...
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28 Mart’ta 18 yaşına giren Aleyna Tilki, reşit olur olmaz kendine banka hesabı açtı.
Aleyna Tilki, 2016 yılından itibaren kazanıp biriktirdiği paraları annesinin hesabından kendi hesabına transfer etti.
Müzik dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan genç popçunun, bundan böyle parasını kendi yöneteceği belirtildi.
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