Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Aleyna Tilki gözyaşlarını tutamadı!
Aleyna Tilki gözyaşlarını tutamadı!

Aleyna Tilki gözyaşlarını tutamadı!

Aleyna Tilki gözyaşlaırın tutamadı!

A+A-

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik" dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, teşekkür konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Aleyna Tilki yaptığı konuşmada şunları söyledi: Beni biraz üzen, yoran bir hayatım oldu. Ama mutluluğun da dibini tattım. Beni 14 yaşında tanıdınız. Ben aslında hiç çocuk olmadım.  Aleyna Tilki  olmayı o kadar sevdim ki, çocuk olamak istediğimde kendime o karakteri yarattım! 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.