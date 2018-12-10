Aleyna Tilki gözyaşlarını tutamadı!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik" dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, teşekkür konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Aleyna Tilki yaptığı konuşmada şunları söyledi: Beni biraz üzen, yoran bir hayatım oldu. Ama mutluluğun da dibini tattım. Beni 14 yaşında tanıdınız. Ben aslında hiç çocuk olmadım. Aleyna Tilki olmayı o kadar sevdim ki, çocuk olamak istediğimde kendime o karakteri yarattım!