Aleyna Tilki isyan etti!
Sakın almayın!
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Besteci ve aranjör Emrah Karaduman'la birlikte yaptığı 'Dipsiz Kuyum' şarkısı ile gündemde olan Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımı ile sevenlerine önemli bir uyarıda bulundu.
'Dipsiz Kuyum' şarkısının henüz satışa çıkmadığını vurgulayan Aleyna Tilk, sanki kendi şarkılarıymışçasına satışa sunulmuş bir eser üzerinden takipçilerini uyardı.
Genç yıldız, sevenlerinden bu sahte şarkıya itibar etmemelerini ve onu satın almamalarını istedi.
Etiketler : Emrah Karaduman, Aleyna Tilki, Dipsiz Kuyum
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