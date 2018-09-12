Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Aleyna Tilki isyan etti!
Aleyna Tilki isyan etti!

Aleyna Tilki isyan etti!

Sakın almayın!

A+A-

Besteci ve aranjör Emrah Karaduman'la birlikte yaptığı 'Dipsiz Kuyum' şarkısı ile gündemde olan Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımı ile sevenlerine önemli bir uyarıda bulundu.

'Dipsiz Kuyum' şarkısının henüz satışa çıkmadığını vurgulayan Aleyna Tilk, sanki kendi şarkılarıymışçasına satışa sunulmuş bir eser üzerinden takipçilerini uyardı.
 
Genç yıldız, sevenlerinden bu sahte şarkıya itibar etmemelerini ve onu satın almamalarını istedi.
--3716378.jpeg

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.