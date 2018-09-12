Aleyna Tilki isyan etti!

Besteci ve aranjör Emrah Karaduman'la birlikte yaptığı 'Dipsiz Kuyum' şarkısı ile gündemde olan Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımı ile sevenlerine önemli bir uyarıda bulundu.

'Dipsiz Kuyum' şarkısının henüz satışa çıkmadığını vurgulayan Aleyna Tilk, sanki kendi şarkılarıymışçasına satışa sunulmuş bir eser üzerinden takipçilerini uyardı.