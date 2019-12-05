Aleyna Tilki: Sürpriz var

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Aleyna Tilki, son gönderisiyle herkesi meraklandırdı.

Her hareketi çok konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Genç şarkıcı, genellikle eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Tilki bu kez "Hello, sürpriz var!" notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerini meraklandırdı. Sürprizin ne olduğunu merak edenler gönderiye beğeni ve yorum yağdırdı:

- Sürpriz bu fotoğraf mıydı?

- Yeni şarkıyı sabırsızlıkla bekliyoruz

- Allah aşkına klip olsun