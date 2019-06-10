Aleyna Tilki'den bomba paylaşım! İlk kez...
Son günlerin en çok konuşulan ismi genç popçu Aleyna Tilki, Kıbrıs'taki konserinde sevenleriyle buluştu. Tilki'nin hayranlarına bir de sürprizi vardı.
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Son günlerde bikinili görüntüsü ve aldığı kilolarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta sahne aldı. Hayranları genç şarkıcının dansları ve şarkıları eşliğinde adeta kendilerinden geçti.
Aleyna Tilki sahnede rapçi Ayben'den de bir parça seslendirdi. O anları sosyal medyadan paylaşan Aleyna, 'Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı,en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum @ayben Çok büyük bir ruh,çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..." notunu düştü.
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